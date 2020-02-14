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Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в «Челси»

Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новичке команды Хакиме Зиеше.

«Впервые я заметил его в матчах «Аякса» в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Считаю, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с «Тоттенхэмом». В этом сезоне мы два раза играли с ним, поэтому я достаточно многое узнал. У Хакима невероятная левая нога, и помимо игры на фланге он может играть под нападающим.

Можно заметить, что в этом сезоне унас было много матчей, в которых нам очень сложно давалось проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зиеш, определённо, тот игрок, который добавит нам креативности и что-то новое.

Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что он приходит к нам не сейчас, но уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

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