Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новичке команды Хакиме Зиеше.
«Впервые я заметил его в матчах «Аякса» в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Считаю, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с «Тоттенхэмом». В этом сезоне мы два раза играли с ним, поэтому я достаточно многое узнал. У Хакима невероятная левая нога, и помимо игры на фланге он может играть под нападающим.
Можно заметить, что в этом сезоне унас было много матчей, в которых нам очень сложно давалось проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зиеш, определённо, тот игрок, который добавит нам креативности и что-то новое.
Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что он приходит к нам не сейчас, но уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
- 14 февраля 2020
-
15:52
-
15:38
-
15:22
-
15:18
-
15:14
-
14:54
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
13:35
-
13:24
-
13:13
-
13:05
-
12:52
-
12:30
-
12:26
-
12:03
-
12:00
-
11:33
-
11:28
-
11:07
-
10:58
-
10:35
-
10:20
-
10:09
-
09:56
-
09:45
-
09:42
-
09:42
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
05:06