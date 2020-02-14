Арендованный «Валенсией» Флоренци заболел ветрянкой
Защитник «Валенсии» Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат «Роме», не поможет команде в ближайших матчах.
Как сообщает пресс-служба «летучих мышей», 28-летний итальянский футболист заболел ветряной оспой, известной также как ветрянка. Сроки возвращения игрока в строй не уточняются.
Флоренци перешёл в «Валенсию» в конце минувшего зимнего трансферного окна, присоединившись к команде на правах аренды до конца сезона. При этом на момент сделки Алессандро находился в статусе капитана «Ромы».
После трансфера защитник принял участие в 2 матчах испанской Примеры, в которых получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А на его счету 1 результативная передача и 5 «горчичников» в 14 встречах.
Итоги зимнего трансферного окна. Самые интересные переходы последних дней
Капитан «Ромы» перешёл в «Валенсию», Моуринью выгнал ветерана «Тоттенхэма».
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