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«Реал» планирует продать Иско, чтобы приобрести Мбаппе

«Реал» планирует продать Иско, чтобы приобрести Мбаппе
Футбол / Англия 0

Английские клубы заинтересованы в приобретении полузащитника мадридского «Реала» Иско, сообщает El Desmarque.

«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» уже продолжительное время рассматривают возможность приобретения 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Наставник «пушкарей» Микель Артета и главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола считают, что у них есть шанс заманить Иско в свои команды, так как нуждаются в усилении линии полузащиты.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес планирует выручить деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Француз является приоритетной целью главного тренера команды Зинедина Зидана, и клуб будет делать всё возможное для осуществления данного трансфера.

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