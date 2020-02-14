Полузащитник «Ростова» Салетрос перешёл в «Сарпсборг 08» на правах аренды

Полузащитник «Ростова» Антон Салетрос проведёт вторую часть сезона в норвежском клубе «Сарпсборг 08» на правах аренды, сообщает пресс-служба южан.
«Желаем Антону удачных выступлений в чемпионате Норвегии!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
23-летний швед перешёл в «Ростов» в 2018 году, но провёл за российский клуб лишь шесть матчей. Затем он отправился в аренду в шведский АИК. Сам футболист говорил, что хотел бы остаться в АИКе, но, по всей видимости, сторонам не удалось договориться.
В минувшем сезоне Салетрос провёл за АИК 34 матча, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. В «Ростов» футболист перешёл именно из этого шведского клуба.
«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Валерия Карпина в активе 34 очка в 19 турах. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».
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