«Интер» близок к бесплатному трансферу хавбека «Манчестер Юнайтед» Чонга

Миланский «Интер» предстоящим летом может бесплатно заполучить вингера «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга. Итальянский клуб близок к договорённости с 20-летним нидерландским футболистом, сообщает Calciomercato.com.

Действующий контракт Чонга с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня. Руководство манкунианцев пока не может согласовать с игроком новый договор.

Тахит является воспитанником «Манчестер Юнайтед». На молодёжном уровне вингер выступал также за «Фейеноорд». За основную команду «красных дьяволов» Чонг дебютировал в июле 2018 года.

В нынешнем сезоне Тахит забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 9 матчах за «Манчестер Юнайтед» (U23).

Трансферная стоимость Чонга оценивается в € 7 млн.