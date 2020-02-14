Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» близок к бесплатному трансферу хавбека «Манчестер Юнайтед» Чонга

«Интер» близок к бесплатному трансферу хавбека «Манчестер Юнайтед» Чонга
Футбол / Англия 0

Миланский «Интер» предстоящим летом может бесплатно заполучить вингера «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга. Итальянский клуб близок к договорённости с 20-летним нидерландским футболистом, сообщает Calciomercato.com.

Действующий контракт Чонга с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня. Руководство манкунианцев пока не может согласовать с игроком новый договор.

Тахит является воспитанником «Манчестер Юнайтед». На молодёжном уровне вингер выступал также за «Фейеноорд». За основную команду «красных дьяволов» Чонг дебютировал в июле 2018 года.

В нынешнем сезоне Тахит забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 9 матчах за «Манчестер Юнайтед» (U23).

Трансферная стоимость Чонга оценивается в € 7 млн.

Райола: Погба не может сбежать из «МЮ», если клуб находится в трудной ситуации
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020