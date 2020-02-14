Нагельсман: отказался возглавить «Реал», потому что там я не смог бы прогрессировать

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал, как летом 2018 года получил предложение возглавить мадридский «Реал».

«Сначала я был удивлён. Я всё хорошо взвесил, чувствовал, что мне не стоит соглашаться. Я хочу прогрессировать, а если идёшь в «Реал», у тебя не будет на это времени. Для такой работы ты уже должен быть лучшим. Сейчас я не являюсь таким специалистом, но в будущем хочу им стать.

В «Реале» или «Барселоне» болельщики, медиа и те, кто принимает решения, не дадут тебе времени развиваться. Там только хотят видеть победы в каждом матче, трофеи и титулы Лиги чемпионов. Если не побеждаешь в этих клубах, не можешь сказать: «Но я всё ещё молод, я всё ещё прогрессирую».

Главное в карьере — делать правильные шаги, а не самые большие. «Реал» — пожалуй, самый большой шаг, который можно сделать, поэтому я подумал: «Тебе 31, ты идёшь в «Реал», а что будет дальше?» Другой трудностью был язык, поскольку пока я не знаю испанского», — приводит слова Нагельсмана The Independent.