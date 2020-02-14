Экс-защитник «Спартака» Маурисио: было видно, что у Глушакова с Каррерой какие-то проблемы

Бывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что в клубе был заметен конфликт экс-капитана Дениса Глушакова и Массимо Карреры, возглавлявшего красно-белых. Маурисио выступал за «Спартак» в сезоне-2016/2017, перейдя в московский клуб из «Лацио» на правах аренды.
«Я быстро подружился со всеми в команде. Глушакова запомнил как очень хорошего парня. Но уже в чемпионский сезон — когда я ещё был в «Спартаке» — было видно, что у них с тренером какие-то проблемы. Вообще, многие футболисты были недовольны решениями Карреры.
Почему никто не говорил об этом? Ну так команда побеждала. В раздевалке кто-то мог быть недоволен Каррерой или чем-то ещё. Но мы, легионеры, собрались вместе с капитаном и ещё парой русских ребят, обсудили ситуацию и решили оставить всё внутри коллектива. Понимая, как важен для клуба и каждого из нас титул, мы решили, что не время выражать недовольство», — цитирует Маурисио Sport24.
- 14 февраля 2020
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