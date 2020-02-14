«Локомотив» выразил соболезнования Геркусу в связи со смертью его мамы
Московский «Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал сообщение в связи со смертью мамы бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса.
«После продолжительной болезни скончалась мама бывшего гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса. Похороны прошли 13 февраля. «Локомотив» и совет директоров клуба выражают искренние соболезнования Илье Леонидовичу», — говорится в сообщении «железнодорожников».
Геркус начал работать в «Локомотиве» летом 2016 года на должности президента. Позже он стал генеральным директором клуба и занимал этот пост до декабря 2018 года. При Геркусе «железнодорожники» стали чемпионами Российской Премьер-Лиги (2018) и выиграли Кубок России (2017).
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/2020
«Локомотив» в иске к Геркусу выдвинул претензии за оплату консультантов на 8,7 млн рублей
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:35
-
18:22
-
18:12
-
18:05
-
18:03
-
17:36
-
17:32
-
17:12
-
17:10
-
17:06
-
17:03
-
16:43
-
16:24
-
16:05
-
15:52
-
15:38
-
15:22
-
15:18
-
15:14
-
14:54
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
13:35
-
13:24
-
13:13
-
13:05
-
12:52
-
12:30
-
12:26
-
12:03
-
12:00
Партнерский контент