«Локомотив» выразил соболезнования Геркусу в связи со смертью его мамы

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал сообщение в связи со смертью мамы бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса.

«После продолжительной болезни скончалась мама бывшего гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса. Похороны прошли 13 февраля. «Локомотив» и совет директоров клуба выражают искренние соболезнования Илье Леонидовичу», — говорится в сообщении «железнодорожников».

Геркус начал работать в «Локомотиве» летом 2016 года на должности президента. Позже он стал генеральным директором клуба и занимал этот пост до декабря 2018 года. При Геркусе «железнодорожники» стали чемпионами Российской Премьер-Лиги (2018) и выиграли Кубок России (2017).

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