«Ахмат» опубликовал фото Кокорина в экипировке «Сочи», но затем удалил запись

В «твиттере» грозненского «Ахмата» появилась новая запись с фотографией, сделанной на сборах. На фото полузащитник грозненцев Денис Глушаков находится рядом с форвардом «Зенита» Александром Кокориным. При этом Кокорин одет в экипировку «Сочи».

Запись была сразу удалена из социальных сетей «Ахмата».

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клуб из Краснодарского края фактически достиг договорённости с Кокориным о переходе на правах аренды. При этом в «Зените» сообщили, что решение по Кокорину пока не принято.

«Ахмат» и «Сочи» в эти минуты проводят товарищеский матч на сборах.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». Накануне, 13 февраля, агент Александра подтвердил аренду.



Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее 28-летний нападающий защищал цвета «Динамо».