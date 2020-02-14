«Ахмат» опубликовал фото Кокорина в экипировке «Сочи», но затем удалил запись

В «твиттере» грозненского «Ахмата» появилась новая запись с фотографией, сделанной на сборах. На фото полузащитник грозненцев Денис Глушаков находится рядом с форвардом «Зенита» Александром Кокориным. При этом Кокорин одет в экипировку «Сочи».
Запись была сразу удалена из социальных сетей «Ахмата».
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клуб из Краснодарского края фактически достиг договорённости с Кокориным о переходе на правах аренды. При этом в «Зените» сообщили, что решение по Кокорину пока не принято.
«Ахмат» и «Сочи» в эти минуты проводят товарищеский матч на сборах.
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». Накануне, 13 февраля, агент Александра подтвердил аренду.
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее 28-летний нападающий защищал цвета «Динамо».
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