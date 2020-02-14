«С днём всех влюблённых». Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча с «Сочи»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Твиттере» выложил фотографию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Публикация была сделана во время товарищеского матча «Ахмат» — «Сочи».

«С днём всех влюбленных. В футбол!» — написал Глушаков.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Твиттере».

Вчера, 13 февраля, сообщалось, что Кокорин согласился перейти в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, однако сегодня пресс-служба «Зенита» заявила, что пока решения об этом трансфере нет.

После 19 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Зенит», набравший 45 очков. «Ахмат» (19) занимает 12-е место, «Сочи» (15) — 16-е.

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