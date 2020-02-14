Саввиди может приобрести бразильский клуб «Форталеза»

Известный российский бизнесмен Иван Саввиди, являющийся владельцем греческого клуба ПАОК, может приобрести ещё одну команду. Как сообщает UOL, Саввиди заинтересован в инвестировании в клуб «Форталеза».

По данным источника, российский миллиардер хочет выйти на бразильский рынок в конце февраля. Бизнесмен может вложить крупную сумму в развитие туризма. Саввиди планирует встретиться с президентом «Форталезы», чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Миллиардер полагает, что владение клубом будет способствовать развитию бизнеса в Бразилии.

«Форталеза» в настоящее время выступает в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. Этот клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 38 матчах.

Ранее Саввиди активно инвестировал средства в России в «Ростов».