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Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» и «Спартак» из Юрмалы провели товарищеский матч в Белеке (Турция) на тренировочном поле отеля «Корнелия Даймонд». Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 5:0.

Автором первого гола стал защитник «Динамо» Константин Рауш, отправивший мяч в ворота соперника на 12-й минуте. Спустя четыре минуты с поля были удалены защитник бело-голубых Владимир Рыков и хавбек «Спартака» Алию Яу Адам.

До перерыва подопечные Кирилла Новикова забили ещё трижды — отличились нападающие Кирилл Панченко и Клинтон Н’Жье, оформивший дубль. В конце второго тайма гол в свой актив записал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

«Динамо», набрав 24 очка в 19 встречах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 февраля 2020, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
Спартак Ю
Юрмала, Латвия
1:0 Рауш – 12'   2:0 Н'Жье – 24'   3:0 Панченко – 37'   4:0 Н'Жье – 44'   5:0 Тюкавин – 83'
Удаления: Рыков – 16' / – 16'
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