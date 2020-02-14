Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче

Московское «Динамо» и «Спартак» из Юрмалы провели товарищеский матч в Белеке (Турция) на тренировочном поле отеля «Корнелия Даймонд». Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 5:0.

Автором первого гола стал защитник «Динамо» Константин Рауш, отправивший мяч в ворота соперника на 12-й минуте. Спустя четыре минуты с поля были удалены защитник бело-голубых Владимир Рыков и хавбек «Спартака» Алию Яу Адам.

До перерыва подопечные Кирилла Новикова забили ещё трижды — отличились нападающие Кирилл Панченко и Клинтон Н’Жье, оформивший дубль. В конце второго тайма гол в свой актив записал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

«Динамо», набрав 24 очка в 19 встречах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.