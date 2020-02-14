Сульшер: Игало не мог поверить, что оказался в своём любимом клубе в 30 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о новичке команды Одионе Игало. Нигерийский форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из китайского «Шанхай Шэньхуа». Игало провёл две недели на карантине после приезда из Китая, 16 февраля он проведёт первую тренировку с командой.
«Нападающего бросают в бой. Возможно, он сможет выйти на замену и забить гол. Он будет участвовать в жизни команды, отправится с нами на матч с «Челси». Он пропустил две недели, это перестраховка. Мы поддерживали с ним связь, он работал по нашей программе.
Игало очень упорно трудился. Он не мог поверить, что оказался в любимом клубе в 30 лет. Но Игало заслужил это. Надеюсь, он сможет себя проявить.
Нам нужен был нападающий. Когда появился шанс взять его в аренду, мы сделали выбор. Он может помочь «Манчестер Юнайтед». Очень профессиональный игрок, отличный парень», — цитирует Сульшера ESPN.
- 14 февраля 2020
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