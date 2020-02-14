Экс-футболист «Спартака» Торбинский переехал в США
Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал в США.
«Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», — приводит слова 35-летнего футболиста «Р-Спорт».
Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2018 по 2019 год. Хавбек защищал также цвета московских «Спартака» и «Локомотива», челябинского «Спартака», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара», кипрского «Пафоса» и калининградской «Балтики». С 2007 по 2016 год Дмитрий играл в национальной сборной России.
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