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Сульшер: Фред сказал, что «МЮ» не хватает сплочённости? Не понимаю, о чём он

Сульшер: Фред сказал, что «МЮ» не хватает сплочённости? Не понимаю, о чём он
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова полузащитника команды Фреда, который ранее заявил, что «красным дьяволам» не хватает сплочённости. Норвежский специалист подчеркнул, что в команде нет никаких проблем, связанных со взаимоотношениями футболистов.

«В плане взаимоотношений у ребят всё в порядке, они всегда стоят друг за друга. Я не видел интервью Фреда. Он знает, что в нашей команде все готовы работать ради друг друга. Я не знаю, как переводить и понимать то, что он сказал. У меня нет никаких проблем с Фредом, нет никаких проблем с игроками, они отдают все силы друг за друга», — цитирует Сульшера ESPN.

Ранее Фред заявил, что некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят всё делать в одиночку. В то же время бразилец подчеркнул, что верит в Сульшера.

Фред: у «Манчестер Юнайтед» много проблем, но Сульшер поможет команде завоевать титулы
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