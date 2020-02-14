«Манчестер Сити» отстранён от Лиги чемпионов на два года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по делу о финансовых махинациях «Манчестер Сити». Английский клуб наказан отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и штрафом в размере € 30 млн, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, «Манчестер Сити» не будет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

Сообщается, что «Манчестер Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

«Манчестер Сити» может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).