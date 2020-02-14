Из-за отстранения «Манчестер Сити» путёвку в Лигу чемпионов получит пятая команда АПЛ
Английская Премьер-лига сохранит квоту в количестве четырёх команд в Лиге чемпионов, несмотря на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Таким образом, команда, занявшая пятое место в турнирной таблице АПЛ в сезоне-2019/2020, сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, если «Манчестер Сити» финиширует в топ-4. Наказание УЕФА касается исключительно «Манчестер Сити», а не всей лиги.
После 25 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очков. На пятом месте в настоящее время располагается «Шеффилд Юнайтед», у которого 39 баллов. Рядом находятся «Тоттенхэм Хотспур» (37), «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» (35) и «Вулверхэмптон» (35).
«Манчестер Сити» отстранён от Лиги чемпионов на два года
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