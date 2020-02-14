«Ювентус» хочет заполучить Икарди в обход «Интера»

Туринский «Ювентус» предстоящим летом намерен усилить линию атаки нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport Mediaset.

«ПСЖ» может выкупить Икарди по окончании нынешнего сезона за € 70 млн, но пока руководство французского клуба не приняло окончательного решения. Если парижане откажутся от трансфера, боссы «Ювентуса» попытаются убедить их выкупить аргентинца, чтобы потом обменять на полузащитника Миралема Пьянича.

Если план туринцев сработает, они не будут вести переговоры с «Интером», который не заинтересован в усилении прямого конкурента.

В нынешнем сезоне Икарди в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи.