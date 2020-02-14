Президент Примеры поддержал решение отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два года

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«УЕФА наконец принимает решительные меры. Внедрение правил финансового фэйр-плей и наказание клубов за финансовый допинг являются важнейшими мерами для поддержки будущего футбола. Наконец мы получили хороший пример», — цитирует Тебаса журналист Роб Харрис.

Ранее стало известно, что УЕФА отстранил клуб и наложил на него штраф в размере € 30 млн из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. «Горожане» планируют оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

После 25 туров «Манчестер Сити», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.