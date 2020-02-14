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Президент Примеры поддержал решение отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два года

Президент Примеры поддержал решение отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«УЕФА наконец принимает решительные меры. Внедрение правил финансового фэйр-плей и наказание клубов за финансовый допинг являются важнейшими мерами для поддержки будущего футбола. Наконец мы получили хороший пример», — цитирует Тебаса журналист Роб Харрис.

Ранее стало известно, что УЕФА отстранил клуб и наложил на него штраф в размере € 30 млн из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. «Горожане» планируют оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

После 25 туров «Манчестер Сити», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Сити» отстранён от Лиги чемпионов на два года
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