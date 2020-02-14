Финансовые потери «Манчестер Сити» из-за санкций УЕФА составят примерно £ 300 млн

По словам финансового эксперта Кирана Магуайра, из-за двухлетнего отстранения от участия в Лиги чемпионов и Лиге Европы «Манчестер Сити» потеряет примерно £ 300 млн (€ 361 млн). Эксперт считает, что это может критически сказаться на будущем клуба.
«Манчестер Сити» не получит от УЕФА около £ 100 млн за участие в Лиге чемпионов. К этому стоит добавить также деньги с домашних матчей. Это £ 30–40 млн. Плюс некоторые спонсоры прекратят сотрудничество с клубом из-за того, что он не будет играть в еврокубках. Потери в размере £ 150 млн за один сезон могут критически сказаться на будущем «Сити», — сказал Магуайр в эфире телеканала Sky Sports.
Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
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