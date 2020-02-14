Вальверде считает, что «Реал» в нынешнем сезоне станет чемпионом Испании

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о борьбе за чемпионство в Примере в нынешнем сезоне. Вальверде заявил, что чемпионат Испании, скорее всего, выиграет мадридский «Реал», а не «Барселона».

«Мадрид сейчас очень силён. Они сосредоточены на победе в лиге. Думаю, они фавориты», — цитирует Вальверде Cadena Cope.

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

«Реал» в настоящее время лидирует в Примере. В турнирной таблице мадридцы опережают «Барселону» на три очка.