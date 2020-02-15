Головин отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором результативной передачи в домашнем матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». 23-летний футболист ассистировал нападающему Исламу Слимани, который отправил мяч в ворота соперника на 52-й минуте.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Для Головина этот голевой пас стал уже четвёртым в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. Россиянин отметился в матчах с «Ниццей» (3:1), «Нантом» (1:0) и «Амьеном» (3:0). В активе Александра также 3 забитых мяча.

Встреча «Монако» — «Монпелье» сейчас проходит в Фонвьее на стадионе «Луи II». К 62-й минуте счёт 1:0 в пользу монегасков.

«Монпелье», набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (35) — седьмое.