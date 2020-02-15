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Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший 8 голов в первых пяти матчах

Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший 8 голов в первых пяти матчах
Футбол / Германия 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором третьего гола в домашнем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (4:0). 19-летний норвежский футболист отличился на 54-й минуте.

Холанд забил уже восемь мячей за «шмелей» в чемпионате Германии. Эрлинг стал единственным игроком в истории Бундеслиги, который записал в свой актив такое количество голов в первых пяти встречах.

Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» 1 января за € 20 млн. Контракт норвежца с клубом из Дортмунда рассчитан до 30 июня 2024 года.

В 23-м туре немецкого первенства «Боруссия» на выезде сыграет с «Вердером» из Бремена. Матч состоится 22 февраля, начало — в 17:30 мск.

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