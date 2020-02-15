«Валенсия» избежала поражения от «Атлетико» в первом матче Черышева после травмы

В Валенсии состоялся стартовый матч 24-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на стадионе «Месталья» принимала мадридский «Атлетико». Матч закончился со счётом 2:2.
На 15-й минуте встречи счёт открыл Маркос Льоренте, который вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма Габриэл Паулиста сравнял счёт. Но ещё до перерыва Томас Парти вновь обеспечил преимущество гостям из Мадрида. Во втором тайме «Валенсия» сумела забить второй мяч, точный удар в свой актив записал Жоффрей Кондогбиа. Счёт в итоге больше не изменился.
На 80-й минуте на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев, он заменил Карлоса Солера. Этот матч стал первым для россиянина после длительного перерыва, связанного с травмой. До этого Черышев из-за повреждения пропустил больше месяца.
«Атлетико» с 40 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», набрав 38 очков, располагается на шестом месте.
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