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«Валенсия» избежала поражения от «Атлетико» в первом матче Черышева после травмы

«Валенсия» избежала поражения от «Атлетико» в первом матче Черышева после травмы
Футбол / Испания 0

В Валенсии состоялся стартовый матч 24-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на стадионе «Месталья» принимала мадридский «Атлетико». Матч закончился со счётом 2:2.

На 15-й минуте встречи счёт открыл Маркос Льоренте, который вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма Габриэл Паулиста сравнял счёт. Но ещё до перерыва Томас Парти вновь обеспечил преимущество гостям из Мадрида. Во втором тайме «Валенсия» сумела забить второй мяч, точный удар в свой актив записал Жоффрей Кондогбиа. Счёт в итоге больше не изменился.

На 80-й минуте на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев, он заменил Карлоса Солера. Этот матч стал первым для россиянина после длительного перерыва, связанного с травмой. До этого Черышев из-за повреждения пропустил больше месяца.

«Атлетико» с 40 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», набрав 38 очков, располагается на шестом месте.

Испания - Примера. 24-й тур
14 февраля 2020, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Льоренте – 15'   1:1 Паулиста – 40'   1:2 Парти – 43'   2:2 Кондогбиа – 59'
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