«Валенсия» избежала поражения от «Атлетико» в первом матче Черышева после травмы

В Валенсии состоялся стартовый матч 24-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на стадионе «Месталья» принимала мадридский «Атлетико». Матч закончился со счётом 2:2.

На 15-й минуте встречи счёт открыл Маркос Льоренте, который вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма Габриэл Паулиста сравнял счёт. Но ещё до перерыва Томас Парти вновь обеспечил преимущество гостям из Мадрида. Во втором тайме «Валенсия» сумела забить второй мяч, точный удар в свой актив записал Жоффрей Кондогбиа. Счёт в итоге больше не изменился.

На 80-й минуте на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев, он заменил Карлоса Солера. Этот матч стал первым для россиянина после длительного перерыва, связанного с травмой. До этого Черышев из-за повреждения пропустил больше месяца.

«Атлетико» с 40 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», набрав 38 очков, располагается на шестом месте.