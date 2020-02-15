«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 0:0.
На 45-й минуте после использования ВАР был отменён гол защитника «Вулверхэмптона» Вийи Боли. В начале второго тайма хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон упал в штрафной площади хозяев, однако видеоповтор не показал нарушения правил. На 76-й минуте с поля был удалён полузащитник «лис» Хамза Чодури.
Беспроигрышная серия «Лестера» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Брендана Роджерса поделила очки с «Челси» (2:2) и обыграла «Вест Хэм Юнайтед» (4:1).
«Лестер Сити», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (36) — седьмое.
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