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«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 0:0.

На 45-й минуте после использования ВАР был отменён гол защитника «Вулверхэмптона» Вийи Боли. В начале второго тайма хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон упал в штрафной площади хозяев, однако видеоповтор не показал нарушения правил. На 76-й минуте с поля был удалён полузащитник «лис» Хамза Чодури.

Беспроигрышная серия «Лестера» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Брендана Роджерса поделила очки с «Челси» (2:2) и обыграла «Вест Хэм Юнайтед» (4:1).

«Лестер Сити», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (36) — седьмое.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
14 февраля 2020, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 0
Лестер Сити
Лестер
Удаления: нет / Чодури – 76'
Мэддисон выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед»
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