«Монако» выиграл 3 матча подряд в Лиге 1 впервые с мая 2018 года

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Монпелье». Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного забитого мяча в матче стал алжирский форвард «Монако» Ислам Слимани, который стал для него третьим в пяти матчах в 2020 году. Результативной передачей на алжирца отметился российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Как сообщает Get French Football News в «твиттере», впервые с 2018 года победная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. В предыдущих турах подопечные Роберта Морено обыграли «Амьен» (2:1) и «Анже» (1:0).

«Монако», набрав 38 очков в 25 турах, занимает пятое место в Чемпионате Франции. В следующем туре монегаски на выезде встретятся с «Дижоном», который идёт на 17-м месте.