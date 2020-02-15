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«Рома» готова расторгнуть контракт с Пасторе

«Рома» готова расторгнуть контракт с Пасторе
Футбол / Италия 0

30-летний аргентинский полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе уже летом может оказаться в статусе свободного агента, несмотря на действующий контракт с римским клубом до 2023 года, сообщает итальянское издание Il Tempo.

Пасторе, подписавший 5-летнее соглашение с клубом в 2018 году на сумму € 13 млн, за время своего пребывания в клубе из-за травм пропустил 29 матчей или 163 дня. В связи с этим, «Рома» готова предложить игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, а не пытаться продать его, так как с таким дорогим контрактом игрока им вряд ли удастся найти покупателя.

В текущем сезоне Пасторе принял участие в 13 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 2 результативными передачами. В 2018 году «Рома» потратила на приобретение аргентинца из французского «ПСЖ» около € 25 млн.

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