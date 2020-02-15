Казахстанский клуб подписал контракт с бывшим игроком «Зенита»

«Каспий» из Актау, который дебютирует в казахстанской Премьер-лиге, подписал контракт с российским полузащитником Владиславом Сиротовым.

28-летний Сиротов — воспитанник петербургского «Зенита», с 2010 по 2012 год он выступал за молодёжную команду клуба. Затем играл за «Тосно» из Ленинградской области, подмосковное «Знамя Труда» и ярославский «Шинник». В 2017 году вернулся в Петербург, выступал в ФНЛ за «Зенит-2», после чего уехал в польский клуб «Заглембе».

Последним клубом Сиротова был ивановский «Текстильщик», за эту команду он провёл 11 матчей в текущем розыгрыше ФНЛ, результативными действиями не отметился. Также на его счету шесть матчей за юношескую сборную России до 19 лет и один матч за сборную до 20 лет.