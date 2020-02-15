Холанд: глядя на Мбаппе, понимаешь — в футболе есть ещё более высокий уровень

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался об удачном начале карьеры в клубе после перехода из «Ред Булл Зальцбург» в зимнее трансферное окно.



«Всю жизнь мечтал стать профессиональным футболистом. Всегда знал, что я хорош, но это всё равно был долгий и трудный путь. Подписав первый профессиональный контракт, подумал: «Здорово, но дальше больше». И когда я стал регулярно играть и забивать за «Зальцбург», тоже был очень доволен. Но потом смотришь на таких парней, как Килиан Мбаппе в Лиге 1, и думаешь: «В футболе всё ещё есть более высокий уровень». Моя цель — стать одним из лучших игроков в мире.



Что касается удачного старта в «Боруссии», я здесь месяц. Когда у тебя такие классные партнёры, создавать моменты легко. С первой секунды стало ясно, что так и будет, потому что рядом со мной такие игроки мирового класса, как Джейдон Санчо, Марко Ройс и Торган Азар», — цитирует Холанда пресс-служба Бундеслиги.

Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший 8 голов в первых пяти матчах