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Нуну: VAR может превратить футболистов в роботов, дайте им снова праздновать голы!

Нуну: VAR может превратить футболистов в роботов, дайте им снова праздновать голы!
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту, комментируя результат матча 26-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (0:0), поделился мнением о системе VAR. После просмотра видеоповтора главный арбитр отменил гол защитника «волков» Вийи Боли.

«Нужно, чтобы люди, принимающие решения, изменили ситуацию. Необходимо вернуть футболистам наслаждение от празднования голов, как это было всегда. Сейчас мы можем превратить футболистов в роботов, а футбол заключается в другом.

Когда у тебя что-то забирают, естественно, бываешь недоволен ситуацией, но есть правила, ничего не поделать», — цитирует португальца Four-Four-Two.

Беспроигрышная серия «Лестера» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Брендана Роджерса поделила очки с «Челси» (2:2) и обыграла «Вест Хэм Юнайтед» (4:1).

«Лестер Сити», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (36) — седьмое.

«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
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