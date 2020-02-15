Форвард «Манчестер Юнайтед» Игало пообещал посвятить каждый забитый гол умершей сестре

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало пообещал, что будет посвящать голы умершей сестре — Мэри. Она ушла из жизни в декабре 2019 года в 43-летнем возрасте.
«Её смерть меня потрясла. Я осознал, что она ушла навсегда. Это тяжело. Когда бываю один, думаю о ней, это больно. Иногда моя сестра-близнец звонит мне и плачет. Я тоже плачу, когда бываю один. Всё это перенести сложно, но я стараюсь быть сильным.
Хоть она и была нам старшей сестрой, она была нам как мама: присматривала за нами, старалась делать так, чтобы каждый был счастлив. Мэри активно поддерживала «Манчестер Юнайтед».
Буду играть с её именем на бутсах, чтобы она всегда была со мной во время матча. Каждый забитый до конца карьеры гол буду посвящать богу и ей», — цитирует Игало The Sun.
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