«Норвич» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 февраля в 20:30

Сегодня, 15 февраля, состоится матч «Норвич Сити» — «Ливерпуль». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Дэвид Кут.
Команды встречались в 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Мерсисайдцы разгромили «канареек» на своём поле со счётом 4:1.
«Ливерпуль», набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, на 22 очка опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити». «Норвич» в свою очередь располагается на последнем, 20-м месте и отстаёт от спасительного 17-го на 7 очков.
- 15 февраля 2020
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