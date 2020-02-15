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«Норвич» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 февраля в 20:30

«Норвич» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 февраля в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 15 февраля, состоится матч «Норвич Сити» — «Ливерпуль». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Дэвид Кут.

Команды встречались в 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Мерсисайдцы разгромили «канареек» на своём поле со счётом 4:1.

«Ливерпуль», набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, на 22 очка опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити». «Норвич» в свою очередь располагается на последнем, 20-м месте и отстаёт от спасительного 17-го на 7 очков.

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В последних пяти очных противостояниях с мерсисайдцами «канарейки» непременно забивали.
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