«Норвич» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 февраля в 20:30

Сегодня, 15 февраля, состоится матч «Норвич Сити» — «Ливерпуль». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Дэвид Кут.



Команды встречались в 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Мерсисайдцы разгромили «канареек» на своём поле со счётом 4:1.



«Ливерпуль», набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, на 22 очка опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити». «Норвич» в свою очередь располагается на последнем, 20-м месте и отстаёт от спасительного 17-го на 7 очков.

«Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз: Пукки не остановит победный конвейер Клоппа В последних пяти очных противостояниях с мерсисайдцами «канарейки» непременно забивали.