Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Робертсон: помню победу над «Норвичем» со счётом 5:4. Предпочёл бы менее событийный матч

Робертсон: помню победу над «Норвичем» со счётом 5:4. Предпочёл бы менее событийный матч
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в преддверии матча с «Норвич Сити» в 26-м туре английской Премьер-лиги поделился воспоминаниями о встрече команд в сезоне-2015/2016, завершившейся со счётом 5:4 в пользу красных. Сам шотландец тогда выступал за «Халл Сити».

«Я помню, как Лаллана забил победный гол и побежал к тренеру, сняв футболку. И как сломали очки! Я бы предпочёл провести менее событийную игру, но, конечно, если подобное должно произойти, то так тому и быть. Тот матч был фантастическим, и он показывает, на что способен «Норвич». Забить четыре мяча одной из сильнейших команд — не такое частое событие. Тогда им это удалось, и, возможно, их принципы не изменились. Стадион и болельщики точно остались теми же. Так что мы знаем, насколько трудным будет этот матч. Нам нужно действовать по своему плану и добыть нужный результат», — цитирует Робертсона пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Норвич Сити» — «Ливерпуль» пройдёт сегодня, 15 февраля, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз: Пукки не остановит победный конвейер Клоппа
В последних пяти очных противостояниях с мерсисайдцами «канарейки» непременно забивали.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020