Робертсон: помню победу над «Норвичем» со счётом 5:4. Предпочёл бы менее событийный матч

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в преддверии матча с «Норвич Сити» в 26-м туре английской Премьер-лиги поделился воспоминаниями о встрече команд в сезоне-2015/2016, завершившейся со счётом 5:4 в пользу красных. Сам шотландец тогда выступал за «Халл Сити».
«Я помню, как Лаллана забил победный гол и побежал к тренеру, сняв футболку. И как сломали очки! Я бы предпочёл провести менее событийную игру, но, конечно, если подобное должно произойти, то так тому и быть. Тот матч был фантастическим, и он показывает, на что способен «Норвич». Забить четыре мяча одной из сильнейших команд — не такое частое событие. Тогда им это удалось, и, возможно, их принципы не изменились. Стадион и болельщики точно остались теми же. Так что мы знаем, насколько трудным будет этот матч. Нам нужно действовать по своему плану и добыть нужный результат», — цитирует Робертсона пресс-служба «Ливерпуля».
Матч «Норвич Сити» — «Ливерпуль» пройдёт сегодня, 15 февраля, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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