«Барселона» — «Хетафе»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 февраля в 18:00

Сегодня, 15 февраля, состоится матч «Барселона» — «Хетафе». Встреча 24-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Помогать ему будут ассистенты Диего Барберо Севилья и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Антонио Монтер Соланс.

Команды также встречались в 7-м туре нынешнего розыгрыша Примеры. Тогда «Барселона» выиграла со счётом 2:0.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 49 очков в 23 матчах. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают на три очка. «Хетафе» (42) располагается на третьем месте.