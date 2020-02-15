«Барселона» — «Хетафе»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 февраля в 18:00
Сегодня, 15 февраля, состоится матч «Барселона» — «Хетафе». Встреча 24-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Помогать ему будут ассистенты Диего Барберо Севилья и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Антонио Монтер Соланс.
Команды также встречались в 7-м туре нынешнего розыгрыша Примеры. Тогда «Барселона» выиграла со счётом 2:0.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 49 очков в 23 матчах. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают на три очка. «Хетафе» (42) располагается на третьем месте.
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