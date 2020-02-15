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ЦСКА огласил состав на матч со швейцарской командой «Делемон»

ЦСКА огласил состав на матч со швейцарской командой «Делемон»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч со швейцарской командой «Делемон», который пройдёт сегодня, 15 февраля, начало – в 14:00 мск.

Состав ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Кирилл Колесниченко, Кирилл Набабкин, Никита Котин, Георгий Щенников, Константин Кучаев, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили, Илья Шкурин.

Запасные: Владислав Тороп, Вадим Карпов.

Сегодня «армейцам» предстоит провести встречу и со шведским клубом «Сириус». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).

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