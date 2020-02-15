ЦСКА огласил состав на матч со швейцарской командой «Делемон»

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч со швейцарской командой «Делемон», который пройдёт сегодня, 15 февраля, начало – в 14:00 мск.



Состав ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Кирилл Колесниченко, Кирилл Набабкин, Никита Котин, Георгий Щенников, Константин Кучаев, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили, Илья Шкурин.



Запасные: Владислав Тороп, Вадим Карпов.



Сегодня «армейцам» предстоит провести встречу и со шведским клубом «Сириус». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).

«Матерюсь по-словенски, чтобы судья ничего не понял». В ЦСКА неожиданный бомбардир Гончаренко высоко ценит универсальность Бийола.