«Эвертон» хочет взять в аренду Смоллинга
«Эвертон» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом, который нынешний сезон проводит в аренде в «Роме». 30-летний англичанин регулярно выходит в стартовом составе римского клуба.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Эвертон» рассматривает возможность аренды защитника. В то же время трансфер Смоллинга хочет выкупить «Рома». Правда, пока «Манчестер Юнайтед» не согласился на условия римлян.
«Рома» предлагает за англичанина € 15 млн, «Манчестер Юнайтед» требует не менее € 20 млн. При этом Смоллинг хотел бы остаться в Риме.
По данным источника, «Эвертон» уже контактировал с агентом английского защитника на предмет перехода в клуб из Ливерпуля.
«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков.
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