Энди Коул: Рашфорд никогда не был центрфорвардом, он раскрывается, когда играет на фланге

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением о форварде команды Маркусе Рашфорде. В этом сезоне Рашфорд забил 14 мячей в АПЛ и 5 — в других турнирах.
«Маркус никогда не был центрфорвардом. Не говорю об этом с каким-то неуважением. Просто он испытывает проблемы, когда получает мяч спиной к воротам. Это не его игра. Когда играешь на фланге, не приходится действовать спиной к чужим воротам.
Когда Маркус находится на фланге, видно, как он расцветает. Он получает удовольствие от такого футбола. Думаю, там он действительно раскрывается», — цитирует Коула Goal.
«Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 35 очков в 25 турах. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Челси».
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