«Ноль поражений. Ноль». Петреску выступил перед журналистами в стиле Моуринью

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску отметился эпатажным выступлением перед журналистами на одной из пресс-конференций.



«Ноль поражений. Ноль. У меня. Петреску. Тренера», — сказал румынский специалист, показывая пальцами ноль.

Видео доступно на «Чемпионате».

В мировом футболе подобными выступлениями славится главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью. Во время работы в «Манчестер Юнайтед» португалец пальцами демонстрировал журналистам количество выигранных титулов чемпиона Англии, а болельщикам «Ювентуса» показывал три пальца, напоминая о требле с «Интером» в сезоне-2009/2010.



Российским болельщикам Петреску знаком по работе в «Кубани» и московском «Динамо». В краснодарском клубе специалист занимал пост наставника с 2010 по 2012 год и в 2016-м. Команду бело-голубых он возглавлял с 2012 по 2014 год. С «Кубанью» Дан стал победителем первого дивизиона в 2010 году.