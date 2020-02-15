Лэмпард выделил Бруну Фернандеша в составе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 17 февраля, в понедельник. В составе соперника Лэмпард выделил полузащитника Бруну Фернандеша, который перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга».
«Думаю, что «Манчестер Юнайтед» усилился. Они совершили хорошую сделку. Фернандеш — игрок высочайшего ровня, который забивает голы. Знаю о его результативности. Нужно учитывать, что он хочет открыть счёт голам в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» нацеливается на место в топ-4, поэтому у нас не будет никаких иллюзий, нас ждёт тяжёлый матч. Но мы должны верить в себя и быть уверенными в собственных силах, играя дома. Постараемся победить», — цитирует Лэмпарда Mirror.
- 15 февраля 2020
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