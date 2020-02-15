Смолов вошёл в список игроков «Сельты», вызванных на матч с «Реалом»

«Сельта» на своём официальном сайте опубликовала список игроков, вызванных на предстоящий матч 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт завтра, 16 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 23:00 мск.
В список попал российский нападающий команды из Виго Фёдор Смолов, перешедший в клуб в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды с правом выкупа.
Заявка «Сельты»:
вратари — Серхио Альварес, Рубен, Иван Вильяр;
защитники — Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Кевин Васкес, Джейсон Мурильо;
полузащитники — Денис Суарес, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич, Брайс Мендес;
нападающие — Хуан Эрнандес, Фёдор Смолов, Яго Аспас, Пионе Систо, Габриэль Фернандес, Сантьяго Лоренсо.
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