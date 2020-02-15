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Смолов вошёл в список игроков «Сельты», вызванных на матч с «Реалом»

Смолов вошёл в список игроков «Сельты», вызванных на матч с «Реалом»
Футбол / Испания 0

«Сельта» на своём официальном сайте опубликовала список игроков, вызванных на предстоящий матч 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт завтра, 16 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 23:00 мск.

В список попал российский нападающий команды из Виго Фёдор Смолов, перешедший в клуб в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды с правом выкупа.

Заявка «Сельты»:

вратари — Серхио Альварес, Рубен, Иван Вильяр;

защитники — Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Кевин Васкес, Джейсон Мурильо;

полузащитники — Денис Суарес, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич, Брайс Мендес;

нападающие — Хуан Эрнандес, Фёдор Смолов, Яго Аспас, Пионе Систо, Габриэль Фернандес, Сантьяго Лоренсо.

Смолов плохо открывается и часто выключается из игры. Но есть и за что его похвалить
Но Фёдора к моменту победного гола на поле уже не было.
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