Футболист «Бёрнли» забил курьёзный гол прямым ударом с углового. Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Бёрнли».



Уже на 2-й минуте встречи счёт был открыт. Гости получили право на угловой, после чего полузащитник Эшли Вествуд по дуге отправил мяч прямо в ворота. Защитники и голкипер не ожидали такого решения и не смогли среагировать на удар.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогают ему ассистенты Саймон Бэк и Дерек Итон. Резервный рефери — Кевин Френд.



«Саутгемптон», набрав 31 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» располагается двумя строчками выше, опережая «святых» по дополнительным показателям.