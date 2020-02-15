Гринвуд: если бы сказали, что в первом сезоне забью 10 мячей, не поверил бы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд поделился мнением об игре в этом сезоне и рассказал о поставленных целях.

«Выход на поле «Олд Траффорд» просто срывает крышу! Даже не могу описать чувства, которые испытываю от нахождения в команде и игры на «Олд Траффорде». Это невероятно. Вы видите, я улыбаюсь, когда забиваю.

Хочу оставить след в клубе, забить как можно больше мячей. Хочу выигрывать трофеи в «Манчестер Юнайтед». Каждый мальчик, переходя из академии, думает о трофеях. Было бы здорово выиграть что-то.

Всё происходит очень быстро. Слушаю тренера и других игроков. Я пока ещё очень далёк от игры, которую хочу показывать. Буду работать и работать. Если бы мне раньше сказали, что уже в первый сезон в «Манчестер Юнайтед» я забью 10 мячей, не поверил бы. Но теперь я хочу большего!

Сульшер — большой фактор моего успеха. Он играл на очень высоком уровне и знает, о чём говорит. Мы все его слушаем, он мне здорово помогает», — цитирует Гринвуда Goal.