Гринвуд: если бы сказали, что в первом сезоне забью 10 мячей, не поверил бы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд поделился мнением об игре в этом сезоне и рассказал о поставленных целях.
«Выход на поле «Олд Траффорд» просто срывает крышу! Даже не могу описать чувства, которые испытываю от нахождения в команде и игры на «Олд Траффорде». Это невероятно. Вы видите, я улыбаюсь, когда забиваю.
Хочу оставить след в клубе, забить как можно больше мячей. Хочу выигрывать трофеи в «Манчестер Юнайтед». Каждый мальчик, переходя из академии, думает о трофеях. Было бы здорово выиграть что-то.
Всё происходит очень быстро. Слушаю тренера и других игроков. Я пока ещё очень далёк от игры, которую хочу показывать. Буду работать и работать. Если бы мне раньше сказали, что уже в первый сезон в «Манчестер Юнайтед» я забью 10 мячей, не поверил бы. Но теперь я хочу большего!
Сульшер — большой фактор моего успеха. Он играл на очень высоком уровне и знает, о чём говорит. Мы все его слушаем, он мне здорово помогает», — цитирует Гринвуда Goal.
- 15 февраля 2020
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