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ЦСКА огласил состав на матч со шведским клубом «Сириус»

ЦСКА огласил состав на матч со шведским клубом «Сириус»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч со шведской командой «Сириус», который пройдёт сегодня, 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Тороп, Помазун, Елеев, Шкурин, Марадишвили, Щенников.

Сегодня «армейцы» уже провели контрольную встречу со швейцарским клубом «Делемон». Игра завершилась победой московской команды со счётом 5:0.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).

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