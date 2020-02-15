«Барселона» — «Хетафе»: составы команд на матч 24-го тура чемпионата Испании
Тренерские штабы «Барселоны» и «Хетафе» назвали составы на матч 24-го тура испанской Примеры.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Юмтити, Пике, Роберто, Артур, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Месси, Фати.
Запасные: Нето, Араухо, Семеду, Фирпо, Видаль, Ракитич, Манай.
«Хетафе»: Сория, Дьене, Ньом, Кукурелья, Оливера, Этчейта, Максимович, Арамбарри, Этебо, Молина, Мата.
Запасные: Чичисола, Кабако, Кенеди, Тимор, Брум, Дьедиу, Анхель.
Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне сегодня, 15 февраля, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Хетафе».
«Барселона», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Хетафе» (42) — третье.
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