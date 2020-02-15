Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Выдры принёс «Бёрнли» победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»

Гол Выдры принёс «Бёрнли» победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте. В середине первой половины нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс сравнял счёт. На 60-й минуте гостей вывел вперёд форвард Матей Выдра, которому ассистировал хавбек Джеффри Хендрик.

Беспроигрышная серия «Бёрнли» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей (три победы, одна ничья). «Саутгемптон» потерпел второе поражение кряду.

«Бёрнли», набрав 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» (31) — 13-е.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
15 февраля 2020, суббота. 15:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Вествуд – 2'   1:1 Ингс – 18'   1:2 Выдра – 60'
«Вот что происходит, когда вы обманываете футбол». Мир смеётся над судьбой «Сити»
Много сарказма, мало сочувствия.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020