Гол Выдры принёс «Бёрнли» победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»
В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте. В середине первой половины нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс сравнял счёт. На 60-й минуте гостей вывел вперёд форвард Матей Выдра, которому ассистировал хавбек Джеффри Хендрик.
Беспроигрышная серия «Бёрнли» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей (три победы, одна ничья). «Саутгемптон» потерпел второе поражение кряду.
«Бёрнли», набрав 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» (31) — 13-е.
Англия - Премьер-лига. 26-й тур
15 февраля 2020, суббота. 15:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Вествуд – 2' 1:1 Ингс – 18' 1:2 Выдра – 60'
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