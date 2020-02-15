Экс-игрок «Манчестер Сити»: Гвардиола сказал, что собирается быть в клубе ещё 12 месяцев

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Майкл Браун прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» на два года от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«Это решение действительно оказывает давление на Хосепа Гвардиолу. Он сказал, что собирается быть в клубе ещё 12 месяцев. Дело не просто в Лиге чемпионов, он должен продолжить развитие команды. АПЛ крайне важна, а есть ещё Кубок Англии и множество других трофеев. Это будет большим испытание для него, но, уверен, Пепе справится», — приводит слова Брауна Sky Sports.
Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
- 15 февраля 2020
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