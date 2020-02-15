Алисон: «Ливерпуль» — это акула, почуявшая запах крови в воде

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал о секрете успеха мерсисайдской команды в нынешнем сезоне.



«Вижу нашу команду достаточно зрелой, чтобы она смогла справиться с разными непредвиденными ситуациями в ходе матча. Несмотря на молодость состава, у нас опытная команда, с огромной жаждой побед. Мы почувствовали вкус победы, выиграв Лигу чемпионов, и теперь хотим большего.



«Ливерпуль» — это акула, почуявшая запах крови в воде. Фокусируется и атакует. У нас развился инстинкт убийцы. Мы чувствуем, что способны достичь всего, чего захотим. Впереди у «Ливерпуля» долгий путь, и мы будем продолжать следовать к своим целям", — приводит слова Алисона Folha de S.Paulo.

«Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.