Алисон: «Ливерпуль» — это акула, почуявшая запах крови в воде

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал о секрете успеха мерсисайдской команды в нынешнем сезоне.
«Вижу нашу команду достаточно зрелой, чтобы она смогла справиться с разными непредвиденными ситуациями в ходе матча. Несмотря на молодость состава, у нас опытная команда, с огромной жаждой побед. Мы почувствовали вкус победы, выиграв Лигу чемпионов, и теперь хотим большего.
«Ливерпуль» — это акула, почуявшая запах крови в воде. Фокусируется и атакует. У нас развился инстинкт убийцы. Мы чувствуем, что способны достичь всего, чего захотим. Впереди у «Ливерпуля» долгий путь, и мы будем продолжать следовать к своим целям", — приводит слова Алисона Folha de S.Paulo.
«Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 15 февраля 2020
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