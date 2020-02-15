Матч Примеры перенесён из-за пожара на мусорном полигоне

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе матча 24-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Реал Сосьедад», сообщается на официальном сайте «Эйбара».



Напомним, встреча должна была состояться завтра, 16 февраля. Решение о переносе матча было принято организацией в связи с пожаром, случившимся на мусорном полигоне. Из-за возгорания на свалке воздух в Басконии был загрязнён диоксинами и фуранами. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

«Реал Сосьедад» набрал 37 очков в 23 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (24) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 52 очка в 23 матчах.