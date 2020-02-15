«Ливерпуль» готов выкупить Вернера у «Лейпцига» за € 58 млн

Руководство «Ливерпуля» продвинулось в переговорах о приобретении нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Английский клуб готов до апреля активировать опцию выкупа 23-летнего футболиста за € 58 млн, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. Ранее немецкий форвард защищал цвета «Штутгарта». Контракт игрока с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Тимо забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересованы многие европейские топ-клубы, включая «Баварию», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Атлетико», «Интер» и «Челси».