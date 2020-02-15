Хавбек «Ахмата» Швец выбыл на месяц из-за травмы
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец получил травму, сообщает пресс-служба грозненской клуба.
Хавбек получил повреждение на последнем контрольном матче «Ахмата» на втором тренировочном сборе. В результате медицинского обследования у Швеца был выявлен перелом краевой лодыжки правой ноги. Сообщается, что полузащитник пропустит 1 месяц из-за травмы.
«Желаем Антону скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Грозненский «Ахмат» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Ахмат» проведёт 29 февраля с «Ростовом».
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